En sık karşılaşılan nörolojik bozukluklardan birinin otizm olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde hastalığın teşhisi kadar doğal yollarla tedavisine dönük de farkındalık yaratılması gerektiğini söyledi. “Zira bu alandaki gelişmeler hasta ve yakınları açısından umut vericidir” diyen Dr. Buyrukçu, "Bugün onbinlerce insanın kronik, psikolojik veya genetik hastalıklarla mücadele ettiğini, bu hastalıkların önemli kısmının nedeninin ise bağırsaktan başladığını söyledi.
Diğer birçok hastalık gibi otizmin de beslenmeyle çok yakın ilgisi bulunduğunu kaydeden Dr. Buğra Buyrukçu, konu hakkında bilgi verdi.
HER 68 ÇOCUKTAN BİRİ OTİZMLİ DOĞUYOR
“1985 yılında 2 bin 500 doğumda bir görülen otizm, günümüzde 68 doğumda bir görülmeye başlandı. Bu denli yüksek artışın ana nedeni raf ömrü olan gıdaların tüketilmeye başlanması ve bunlarla alınan toksin ve ağır metallerdir. Hasarlı, geçirgen bağırsak duvarı ve anormal bağırsak florası nedeniyle beyin ve beden toksinlenmektedir. Bağırsak florasının tedavi edilmesi sonucunda, beyin ve beden toksin yükünün etkisinden kurtulur ve bağırsakların kaynaklık ettiği bu hastalıklar da iyileşir.” Bağırsak florasının tedavisinde beslenmenin büyük önem taşıdığının altını çizen Dr. Buyrukçu, bu anlamda bilinen en etkili beslenme yönteminin GAPS (Gut And Psychology Syndrome) Diyeti olduğunu söyledi.
GAPS DİYETİ
Dr. Buyrukçu, “GAPS tedavisinin yaratıcısı olan Dr. Natasha Campbell-McBride, otizmli bir çocuğa sahipken, bu yöntemle oğlunu iyileştirmeyi başarmıştır. Artık ülkemizde de uygulanan ‘GAPS Diyeti’ ile otizmliler adına umut verici gelişmeler yaşanmaktadır. Bu diyete başlamadan önce ön testler ile bağırsak duvarında ne kadar harabiyet geliştiği ve vücudun içerisinde ne kadar ağır metal biriktiği tespit edilmektedir. Ardından üç ana bölümden oluşan diyet programı belirlenerek diyete başlanmakta ve daha ilk aşamada semptomların ortadan kalktığı görülmektedir. Son aşamada ise bağırsak florası, duvarı ve epitel dokusu tamamen iyileşmektedir” dedi.
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