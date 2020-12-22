Garabet Tanımı:

Garabet kelimesinin anlamı; çarpıcı derecede garip veya sıra dışı, özellikle rahatsız edici bir şekilde; garip olan demektir. Garip, sıra dışı ve bazen de tedirgin bir his yaşamaya veya deneyimlemeye sebep olmak. Garip, ürkütücü, esrarengiz, açıkçası bu sıfatlar, gizemli, garip, genellikle korkutucu bir yapıya sahip olan şeyleri ifade eder. Tuhaf, doğaüstü etkilerin, ya da sadece tuhaf ya da sıra dışı işlemlerin yapılmasını önerebilir.

Garabet Nedir TDK:

Gariplik, tuhaflık ve yadırganacak garip bir yön olma durumu olarak tanımlanır.

Garabet Örnek Anlatımı:

Karanlık bir sokakta garabet, eski bir evde yaşıyor. Komşunuzun biraz tuhaf olduğu söyleniyor. O çayı içtikten sonra biraz garip hissettim. Gibi düşünceler garabet kelimesinin anlatımına örnektir.

Garabet Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: