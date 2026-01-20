Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Garanti BBVA'dan Mobil Seyahat

        Giriş: 16.01.2026 - 12:33
        Haberler Sponsorlu İçerik Garanti BBVA'dan Mobil Seyahat

        Uçak biletinden otel rezervasyonuna, seyahatle ilgili her şey Garanti BBVA Mobil’de

        Garanti BBVA, mobil uygulamasında yer alan “Seyahatim” alanını iki yeni özellikle geliştirerek seyahat planlamasından rezervasyona kadar tüm süreci tek uygulamada sunuyor. Garanti BBVA, Jolly’nin tatil uzmanlığıyla tüm seyahat işlemlerinin uygulamadan çıkmadan, uçtan uca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Seyahat Ekle özelliği sayesinde ise müşteriler seyahatlerini planlayıp yapılacaklar listesini tek yerden yönetebiliyor.

        Jolly iş birliğiyle uçtan uca seyahat deneyimi

        “Seyahatim” alanına eklenen Jolly ile Seyahatini Planla özelliği, seyahat rezervasyonlarını bankacılık uygulamasının doğal bir parçası haline getiriyor. Bu iş birliğiyle müşteriler otel, uçak, tur, araç kiralama ve transfer satın alma işlemlerini tek noktadan yönetebiliyor. Kampanyalar ve ödeme kolaylıklarıyla desteklenen bu entegre yapı, seyahat planlamasını hızlı, pratik ve avantajlı bir deneyime dönüştürüyor.

        Kişisel seyahat planı ve yapılacaklar listesi

        Seyahat Ekle özelliği ile müşteriler ister yurt içi ister yurt dışı seyahatleri için seyahat türü, lokasyon ve tarih bilgilerini girerek kendilerine özel bir plan oluşturabiliyor. Bu plan kapsamında sunulan Yapılacaklar Listesi, seyahatin niteliğine göre pasaport ve vize işlemlerinden valiz hazırlığına kadar seyahat öncesi tüm adımların eksiksiz şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor.

        Ayrıca uygulama, seyahat süreci boyunca finansal avantajlar ve kampanyalarla ilgili yönlendirmeler sunarken, seyahat sonrasında da harcamalara yönelik çeşitli kolaylıklarla kullanıcı deneyimini destekliyor. Böylece seyahat, hazırlık aşamasından dönüş sonrasına kadar planlı ve kontrollü bir şekilde yönetilebiliyor.

        “Bankacılığı müşterilerimizin yaşam yolculuğuna eşlik eden bir yapıya dönüştürmeyi amaçlıyoruz”

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, “Garanti BBVA’da müşterilerimizin hayatına değer katan, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olan çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Garanti BBVA Mobil’i de bu anlayışla, bankacılığın ötesine geçen ve günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelen bir deneyim olarak konumlandırıyoruz. ‘Seyahatim’ alanı ve Jolly ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde de bankacılığın ötesine geçen, müşterilerimizin hayatını daha kolay, akıllı ve keyifli hale getiren deneyimler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

        Detaylı bilgi için tıklayın.

        İLGİLİ İÇERİKLER
        Test Haber
        Test haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Sanatta köklü bir birikime sahibiz." diyen Erdoğan, "Bugüne kadar 90 kişiyi ve 2 grubu Yaşayan İnsan Hazineleri listemize aldık. Geçtiğimiz sene 25 usta ve sanatçımızı bu listeye dahil ettik. Bu yıl ise listemize 10 yeni isim daha ekliyor, Yaşayan İnsan Hazineleri varlığımızı daha da zenginleştiriyoruz." ifadelerini kullandı
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan, "Biz 10 Mart Mutabakatı'nı nasıl desteklediysek 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz. Esas itibarıyla bizim baktığımız konu bir mutabakat olması" dedi. Bakan Fidan, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadelede her zaman için ön saflarda yer aldığını belirterek, Suriye'nin yeni yönetimiyle de büyük bir işbirliği ruhu içerisinde bunu ilerletmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve terör örgütü YPG'nin lideri Mazlum Abdi arasında yaklaşık 5 saat süren görüşmenin sonuçsuz kaldığını duyurdu. Haseke ilinin iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların temellerinden olduğu belirtilirken, "İlerleyen günlerde yeni toplantılar yapılacak" açıklaması yapıldı. Öte yandan Suriye ordusunun Haseke'ye ilerlemeyi sürdürdüğü bildirildi.
        19 ay sonra hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru Fatih Oral, tedavi gördüğü hastanede 1 yıl 7 ay sonra şehit oldu. Alkollü olduğu belirlenen sürücü tutuklanırken, şehit Oral için Aydın'ın Çine ilçesinde tören düzenlendi. Eşi ve üç kızı törende gözyaşlarına boğuldu
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni ABD Merkez Bankası (Fed) başkanını haftaya açıklayabileceğini bildirdi
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        İstanbul'da Kuruçeşme'de denizde bir ceset bulundu. Cansız bedenin kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Benfica ve Beşiktaş, Rafa Silva transferi konusunda anlaşma sağladı. Portekizli futbolcu, yarın Türkiye'den ayrılacak.
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        ABD Başkanı Trump, Grönland'ın "2026'da kurulan ABD toprağı" olarak tasvir eden bir görsel paylaştı. Görselde, Trump'ın arkasında Vance ve Rubio'nun durduğu görüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya basketbolu ve NBA'in unutulmaz efsanesi Shaquille O'Neal ile İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi. İkilinin o anları objektife de yansıdı
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Terörsüz Türkiye ve bölge hedefi, ucuz hesaplara kurban verilmeyecek kadar hayatidir." diyen Bahçeli, ""SDG ve YPG Fırat'ın batısından sürüp çıkarıldı, yuvalandığı yerden söküldü. 10 Mart Mutabakatı'na direnç gösteren ve her fırsatta müzakere ortamını sabote eden SDG ve YPG tutulduğu alanlardan def edilmiştir. Son gelişmeler hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye adına son derece kayda değerdir. Suriye'de bütünlük tesis edilmeli. Şam'ın güvenliği Ankara'nın da güvenliğidir." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca Gazze'deki barış kuruluna değinerek, "Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan olmalıdır, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı." şeklinde konuştu
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu 24 yaşındaki Sena Arslan ile 23 yaşındaki Şilan Kızılveren'in hayatını kaybettiği kazada yaralanan, 28 yaşındaki sürücü Selahattin Y.'nin 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıktı
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Direktörü Bora Şekip Güray, IICEC'in bu yıl paylaştığı Türkiye'nin kritik enerji mineralleri görünümü raporunu, bu kapsamlı çalışmanın detaylarını ve Türkiye'nin bu noktadaki yolculuğunu Habertürk'e anlattı. Güray, Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için kıymetli olduğuna vurgu yaparken; Eskişehir Beylikova sahasının çeşitlendirme arayışındaki küresel tedarik zinciri için fırsat barındırdığını belirterek "Esas değer, nadir toprak oksitlerinden mıknatısa giden yolculuğu tamamlamak; yani değer zincirini bütüncül planlamak. 694 milyon tonluk bir kaynak açıklandı ve bunun karşılığı da 12-12 buçuk milyon tonluk bir nadir toprak elementi kaynağı. Türkiye için esasında küresel denklemde güzel bir fırsat" dedi
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun tipi nedeniyle yollar ulaşıma kapanınca, hastaneden taburcu edilen anne ve bebeği, belediyeye ait iş makinesiyle evlerine götürüldü. O anlar objektife de yansıdı
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Trendyol Süper Lig'de 20-22. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre ligin 22. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de yapılacak.
        Konut satışında çifte rekor
        TÜİK verilerine göre; 2025'in aralık ayında 254 bin 777 adet konut satıldı. Böylece 2025 yılı 1 milyon 688 bin 910 satışla kapandı. 2025, Cumhuriyet tarihinde en çok konutun satıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı da aylıkta en çok konutun satıldığı dönem olarak tarihe geçti
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Çağla Şıkel, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. "Aşka gözüm kapalı" diyen Şıkel; "Şu an hiçbir şey '7 Kocalı Hürmüz' ve sörf aşkımın önüne geçemiyor. Bu sebeple o kişiyle karşılaşmıyoruz" ifadelerini kullandı
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Bundan yaklaşık 100 yıl önce de ABD yönetimi Danimarka'ya ait topraklara göz dikmişti.
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2026" çalışması sonuçlandı. Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si böyle sıralandı...
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Bir toplumun yazılı olmayan kurallarını en net gösteren alanlardan biri de toplu taşıma! İnsan bilimi uzmanlarına göre insanlar kamusal alanda nasıl davranmaları gerektiğini en çok metro, otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarında öğreniyor. Farklı ülkelerde ise aynı toplu taşıma araçları kullanılsa da davranış biçimleri bakın nasıl farklılık gösteriyor!