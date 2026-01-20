Haberler Sponsorlu İçerik Garanti BBVA'dan Mobil Seyahat

Uçak biletinden otel rezervasyonuna, seyahatle ilgili her şey Garanti BBVA Mobil’de

Garanti BBVA, mobil uygulamasında yer alan “Seyahatim” alanını iki yeni özellikle geliştirerek seyahat planlamasından rezervasyona kadar tüm süreci tek uygulamada sunuyor. Garanti BBVA, Jolly’nin tatil uzmanlığıyla tüm seyahat işlemlerinin uygulamadan çıkmadan, uçtan uca ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Seyahat Ekle özelliği sayesinde ise müşteriler seyahatlerini planlayıp yapılacaklar listesini tek yerden yönetebiliyor.

Jolly iş birliğiyle uçtan uca seyahat deneyimi

“Seyahatim” alanına eklenen Jolly ile Seyahatini Planla özelliği, seyahat rezervasyonlarını bankacılık uygulamasının doğal bir parçası haline getiriyor. Bu iş birliğiyle müşteriler otel, uçak, tur, araç kiralama ve transfer satın alma işlemlerini tek noktadan yönetebiliyor. Kampanyalar ve ödeme kolaylıklarıyla desteklenen bu entegre yapı, seyahat planlamasını hızlı, pratik ve avantajlı bir deneyime dönüştürüyor.

Kişisel seyahat planı ve yapılacaklar listesi

Seyahat Ekle özelliği ile müşteriler ister yurt içi ister yurt dışı seyahatleri için seyahat türü, lokasyon ve tarih bilgilerini girerek kendilerine özel bir plan oluşturabiliyor. Bu plan kapsamında sunulan Yapılacaklar Listesi, seyahatin niteliğine göre pasaport ve vize işlemlerinden valiz hazırlığına kadar seyahat öncesi tüm adımların eksiksiz şekilde yönetilmesine yardımcı oluyor.