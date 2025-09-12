Garanti BBVA ve Visa'dan yeni seyahat kartı

Shop&Fly Diamond Visa ile seyahatlerde gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunuluyor.

Shop&Fly Diamond Visa ile kart sahipleri Türkiye’deki veya yurt dışındaki havalimanlarında, yılda 8 defaya kadar, bir misafir ile birlikte lounge hizmetinden ücretsiz faydalanabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde, Shop&Fly Diamond Visa İGA İstanbul Havalimanı’nda yılda 4 kez faydalanılabilecek ücretsiz buggy ve FAST Track imkanı sunuyor. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yılda 2 kez faydalanılabilecek ücretsiz ALWAYS Fast Track hizmeti de bulunuyor.

Shop&Fly Diamond Visa ile yurt dışında belirli sektörlerde yapılan harcamalarda %5’e varan indirim sunuluyor. Otel harcamalarında tek seferde 25.000 TL fiziki veya sanal yurt dışı harcamalarda %5 oranında ve 5.000 TL’ye kadar varabilen indirimler sağlanabiliyor. Ayrıca yurt dışı giyim ve elektronik kategorilerinde tek seferde 8.000 TL’lik giyim ve elektronik harcamasına %5 ile 5.000 TL’ye varan özel indirimler de yine Shop&Fly Diamond kullanıcılarına sunuluyor.

My Visa’da Visa Infinite ve Visa Signature kart sahipleri, seyahat, alışveriş, gastronomi, kültür ve eğlence alanlarında ayrıcalıklara erişebiliyor.