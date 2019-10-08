Gargara kullanımı diyabete neden olur mu? - Haberler

Porto Riko'da, aşırı kilolu ve obez yetişkinleri üç yıllık bir süre boyunca izleyen, periodontal ve oral hijyen değerlendirmeleri dahil uzun süreli bir çalışma yapıldı.

DİYABET RİSKİNİ YÜZDE 50 ARTIRDIĞI SONUCUNA VARILDI

Araştırmaya göre; başlangıçta günde 2 kez veya daha fazla gargara kullananların diyabet riskinin yaklaşık yüzde 50 oranında arttığı sonucuna varıldı. Gargara, ağız boşluğunda anti bakteriyel etkilere sahip ancak oral bakteriler tükürük nitrat-nitrit-nitrik oksit yolunda önemli bir rol oynar ve düşük nitrik oksit seviyeleri, insülin direncinin yanı sıra hipertansiyon ve kardiyovasküler sorunlarla da ters ilişkili.

GARGARA KULLANIMI NASIL OLMALI?

Diş hekimi Pertev Kökdemir, cerrahi işlem sonrası gibi mecburi bir durum olmadıkça hastalara gargara reçete etmediklerini, ağız sularının da etkin fırçalama sağlayamayan veya ağız hijyeni düşük olan kişilerde önerildiğini söyledi.