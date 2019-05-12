Kırklareli'nde bir köpeğin yavrularını beslemek için verdiği mücadele, görenleri duygulandırıyor.



Çoban köpeği "Garip" bir süre önce 13 yavru dünyaya getirdi. Sahibinin düzenli olarak beslemesine rağmen Garip'in yavruları için köşe bucak yiyecek araması, bulduğunda koşarak yavrularına götürmesi görenleri duygulandırdı.



"Garip"in bir çöp konteynerinin yanında bulduğu içi sakatat dolu poşeti yavrularına götürmesi, AA muhabirince görüntülendi.



Söğütlük Çeşme mevkisindeki bulduğu yiyeceği ulaştırmak için 2 kilometrelik mesafeyi su kanallarını aşarak giden "Garip", sakatat dolu poşeti yavrularının önüne bıraktı.





Bir kenara geçen "Garip", yavrularının yemeği yemesini izledi.



Köpeklerin sahibi Mehmet Dublacı, "Garip"in yavrularına çok düşkün olduğunu söyledi.



Dublacı, düzenli olarak kendisinin "Garip"i beslemesine rağmen anne köpeğin sık sık ortadan kaybolup yavruları için yemek arayışında olduğunu anlatarak, "Daha önceden çok köpek besledim ama bunun gibi yavrularına bağlı hiç köpek görmedim. Zaman zaman bir bakıyorum kulübesinde yok, bir süre sonra ağzına bir şeyler almış geliyor. Birçok insanın yapmadığı bir davranışı köpeğin yapması gerçekten bizlere örnek olması gerekiyor." diye konuştu.



