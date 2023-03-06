Manu'nun eski kaptanı, "Bu bir hezimet. United hedefini, disiplinini, takım ruhunu kaybetmiş gibiydi. Oysa ilk 40 dakikada Anfield'da oynadıkları futbol fena sayılmazdı. Hatta golü atıp devreye galip girebilirlerdi. Ancak ikinci yarı tam bir rezalet izledik. Darmadağın oldular. Utanç verici anlar gördük" dedi.