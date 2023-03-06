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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gary Neville: Tam bir rezalet izledik

Premier Lig'de Liverpool, Manchester United'ı 7-0 mağlup etti. United'ın eski kaptanı Gary Neville ise sonucu "hezimet" olarak niteledi

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  • Gary Neville: Tam bir rezalet izledik

    İngiltere'de gündem Liverpool'un Manchester United'a karşı 7-0'lık tarihi fark. United'ın eski kaptanı Neville ise yenilgi sonrasında sert konuştu. 
  • Gary Neville: Tam bir rezalet izledik

    Manu'nun eski kaptanı, "Bu bir hezimet. United hedefini, disiplinini, takım ruhunu kaybetmiş gibiydi. Oysa ilk 40 dakikada Anfield'da oynadıkları futbol fena sayılmazdı. Hatta golü atıp devreye galip girebilirlerdi. Ancak ikinci yarı tam bir rezalet izledik. Darmadağın oldular. Utanç verici anlar gördük" dedi.
  • Gary Neville: Tam bir rezalet izledik

    Gary Neville özellikle Bruno Fernandes'e saha içinde sorumluluk almadığı için yüklendi.
  • Gary Neville: Tam bir rezalet izledik

    "Eleştirmeye kaptandan başlayacağım" diyen Neville, "Çünkü sen bu takımın kaptanısın. Utanılacak bir performans sergiledin. İkinci yarıda korkunçtun." ifadelerini kullandı.
  • Gary Neville: Tam bir rezalet izledik

    Savunma dörtlüsünün yaptığı hataların skoru belirlediğini vurgulayan efsane isim, "Bunun bir daha görmeyeceğimiz bir sonuç olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
  • Gary Neville: Tam bir rezalet izledik

    Gary Neville, Manchester United'da 2 Şampiyonlar Ligi Kupası ve 7 Premier Lig Şampiyonluğu başta olmak üzere 19 kupa kazandı.
  • Gary Neville: Tam bir rezalet izledik

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