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Gaşiye suresi meali: Gaşiye suresi Arapça ve Türkçe okunuşu - Gaşiye suresi oku

Gaşiye suresi Mekke döneminde inmiştir ve 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir. Sûrede cehennemliklerle cennetliklerin âhiretteki durumları tasvir edilmekte, Allah’ın varlığına dair deliller sıralanmakta, tebliğ yöntemi öğretilmektedir. İşte Gaşiye suresi Arapça ve Türkçe okunuşu

Gaşiye suresi meali: Gaşiye suresi Arapça ve Türkçe okunuşu - Gaşiye suresi oku

Tefsirlerde gâşiyenin bu sûrede istiare yoluyla kıyameti, cehennem ateşini veya cehennem ateşine atılacak olanları ifade ettiği şeklinde farklı görüşler ileri sürülmüş olup bunların ilki sûrenin muhtevasına daha uygun görünmektedir.

GAŞİYE SURESİ OKUNUŞU

1- Hel etake hadiysülğaşiyeti
2- Vücuhün yevmeizin haşi’atün
3- Amiletün nasıbetün
4- Tasla naren hamiyeten
5- Tüska min ‘aynin aniyetin
6- Leyse lehüm ta’amün illa min dariy’ın
7- La yüsminü ve la yuğniy min cu’ın
8- Vücuhün yevmeizin na’ımetün
9- Lisa’yiha radıyetün
10- Fiy cennetin ‘aliyetin
11- La tesme’u fiyha lağıyeten
12- Fiyha ‘aynün cariyetün
13- Fiyha sürürin merfu’atün
14- Ve ekvabün mevdu’atün
15- Ve nemariku masfufetün
16- Ve zerabiyyü mebsusetün
17- Efela yenzurune ilel’ibilli keyfe hulikat
18- Ve ilessemai keyfe rufi’at
19- Ve ilelcibali keyfe nusıbet
20- Ve ilel’ardı keyfe sutihat
21- Fezekkir innema ente müzekkirün
22- Leste’aleyhim bimusaytırin
23- İlla men tevella ve kefere
24- Feyü’azzibühullahül’azabel’ekbere
25- İnne ileyna iyabehüm
26- Sümme inne ‘aleyna hısabehüm

GAŞİYE SURESİ ANLAMI

1- Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
2- O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
3- Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.
4- Kızgın ateşe girerler.
5- Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
6- Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.
7- O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
8- O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.
9- Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
10- Yüksek bir cennettedirler.
11- Orada hiçbir boş söz işitmezler.
12- Orada akan bir pınar vardır.
13,14,15,16- Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır.
17,18,19,20- Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?
21- Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın.
22- Onlara egemen bir zorba değilsin.
23- Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,
24- Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
25- Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir.
26- Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir.

GAŞİYE SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

GAŞİYE SURESİ TEFSİRİ

Kıyamet, dehşetiyle her şeyi kuşatıp sardığı için istiare yoluyla ona “kaplayan, bürüyen” anlamında gāşiye denmiştir (Zemahşerî, IV, 246). İbrâhim sûresinin 50. âyeti dikkate alınarak gāşiye kelimesinin “ateş” anlamına geldiği de söylenmiştir (Şevkânî, V, 499).

Müfessirler 2 ve 3. âyetlerde, zillet kaplayacağı ve yorgun bitkin düşeceği bildirilen “yüzler”le inkârcıların kastedildiğini söylemişlerdir. Onlar dünya hayatında büyüklük taslayıp inkâr bataklığına saplandıkları, müminleri küçümsedikleri, peygamberin davetini kabul etmeyi ve müminlerle eşit konumda bulunmayı kendilerine yediremedikleri için kıyamet gününde yüzlerini korku bürüyeceği; çektikleri sıkıntı ve cezadan dolayı bitkin bir halde bulunacakları ifade edilmektedir.

4. âyet inkârcıların gireceği cehennemin son derece sıcak ve kızgın olduğunu, 5. âyet ise orada kendilerine serinletici içecek yerine aşırı derecede sıcak sıvılar verileceğini bildirmektedir. 6-7. âyetlerde inkârcılara verilecek yiyeceğin kuru dikenden ibaret olacağı, ihtiyacı karşılamayıp çektikleri elem ve ıstırabın artmasından başka bir şeye yaramayacağı haber verilmektedir.

Cehennemliklerin yiyecek ve içecekleri burada anlatılanlardan ibaret değildir. Meselâ Sâffât sûresinin 62, 67. âyetlerinde yiyecek olarak “zakkum ağacı”ndan, içecek olarak kaynar su karışımı bir sıvıdan; Muhammed sûresinin 15. âyetinde bağırsakları parçalayıcı bir içecekten, Hâkka sûresinin 36. âyetinde cehennemde yananların bedenlerinden akan sıvıdan söz edilmiştir.

Bu örneklerde de görüldüğü üzere Kur’an’da, genellikle insanlarda belirli bir çağrışım yapması ve sonuçta bir korku ve kaygı uyandırıp günahlardan uzaklaşmaya teşvik etmesi için cehennem ve oradaki şartlar dünya hayatında korku, acı, nefret, tiksinti vb. duygular veren bazı olaylar, durumlar, maddeler için kullanılan kelimelerle, isimlerle anılmış, bu yönde tasvirler yapılmıştır.

Ancak yeri geldikçe ifade edildiği gibi (meselâ bk. Mutaffifîn 83/22-28) âhiret hayatı gayb âleminden olduğu için orayla ilgili tasvirlerden mutlaka kelime ve sözlerin ifade ettiği dış mânayı anlamak ve böylece oradaki nimet veya sıkıntıların da dünyadakilerin aynısı olduğu gibi bir sonuca varmak gerekmez. Müminler bunlara inanır, mahiyetini ise Allah’ın bilgisine havale ederler; mahiyeti ne şekilde olursa olsun, son derece ağır olacağında kuşku bulunmayan uhrevî cezanın her türlüsünden kendilerini koruyacak olan bir inanç, ibadet ve ahlâka sahip olmak için çalışırlar. Sonuç olarak, Kur’ân-ı Kerîm’deki bu gibi tasvirlerin asıl amacının insanlarda böyle bir dindarlık duyarlılığını geliştirmek olduğu göz ardı edilmemelidir.

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