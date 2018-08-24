Gateshead - Leyton Orient karşılaşma önü

İngiltere Ulusal Lig maçında Gateshead ile Leyton Orient, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Gateshead 10 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Leyton Orient 9 puanda ve 9. sırada. Gateshead, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Leyton Orient son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 331. İddaa'da Gateshead kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Leyton Orient kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Gateshead son hafta oynanan Leyton Orient maçında 1-3 yenildi.

Leyton Orient ise Gateshead karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Gateshead, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Leyton Orient ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leyton Orient, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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