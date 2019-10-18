Anan malzemesi ceviz ve nar olan Gavurdağı salatası yapımı çok kolay ve lezzetli bir salatadır.Özellikle kebap ve et yemeklerinin yanına çok yakışır. Ekmeğinizi suyuna bandırmaktan kendinizi alamayacaksınız. Gavurdağı salatanızı herkes çok beğenecek.

Gavurdağı Salatası İçin Gereken Malzemeler:

6 adet domates

1 adet soğan

4 adet sivri biber

1 kahve fincanı nar ekşisi

1 kahve fincanı ceviz içi

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

Gavurdağı Salatası Tarifi Yapılışı:

Domatesleri iyice yıkayıp kabuklarını soyun.

Küp küp olacak şekilde doğrayın.

Kuru soğanı ve sivri biberleri de ince ince doğrayın.

Domateslerle birleştirin.

Dövülmüş cevizleri, nar ekşisini ve baharatları da ilave edin.

Tüm malzemeleri harmanlayın.

Salat tabağına alıp servis edin.

Afiyet olsun…

Gavurdağı Salatası Püf Noktası:

Malzemeleri orta büyüklükte küp küp doğrayın.

Domateslerin kabuklarını soymayabilirsiniz.

Bu şekilde salatanızın sulanmasını önlersiniz.

Doğradığınız tüm malzemeleri ayrı bir kabın içine alarak sosunu öyle dökün.

Salatanızı sulanmaması için servisten hemen önce yapmalısınız.