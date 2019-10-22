Sindirim sisteminde yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle gaz sancısı zaman zaman birçoğumuzun problemi haline gelebiliyor, malumunuz. Yediklerimizden tutun da gün içinde yaptıklarımıza kadar birçok dış etken de bunu tetikleyebiliyor üstelik. Bu kadar yaygın olan ama ne yazık ki çok önemsenmeyen bu problemin çözümlerini öğrenmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bu makalemizde gaz sancısı ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik.

GAZ SANCISI NASIL OLUR?

Gaz sıkışması ya da diğer adı ile gaz sancının nasıl ortaya çıktığı, gaz sancısı belirtileri doğrultusunda değişiklikler gösterebilir. Bazı besinlerin sindirimi sırasında ya da sonrasında mide veya bağırsaklarda gaz oluşur. Bu durum son derece normaldir. Özellikle süt, peynir gibi hayvanlardan alınan besinlerde ya da fasulye, barbunya gibi bakliyatlarda sindirim sürecinde sıklıkla gaz oluşur. Bağırsakta oluşan gaz sancısı genellikle ishale yol açarken, midede oluşan gaz sancısı mide bulantısı gibi belirtilere sebep olabilir.

Gaz sancısı yalnızca tüketilen gıdalar nedeniyle ortaya çıkmaz. İltihabi hastalıklar, sindirim sisteminin çalışma hızının hormonal değişikliklere bağlı olarak değişmesi gibi nedenlerle de gaz sancısı oluşabilir.

Gaz sancısının birçok sebebi olabilir ama temelde gaz sancısının oluşmasına neden olan en yaygın durumları şu şekilde sıralayabiliriz.

Gaz Neden Olur?

Bir yiyeceğe karşı vücudun gösterdiği intolerans, alerji

Uzun süre hareketsiz kalma

Hava yutma

Son kullanma tarihi geçmiş besinleri tüketme

Çok lifli besinlerden çok miktarda tüketme

Yemekleri büyük lokmalar halinde tüketme

Yiyecekleri yeteri miktarda çiğnemeden yutma

Bağırsaklarda yaşanan sağlık sorunları

Başta ayaklar ve karın bölgesi olmak üzere vücudun uzun süre soğuğa maruz kalması

Çok yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketme

Aşırı miktarda süt tüketme

Aşırı miktarda gazlı ve şekerli içecekler tüketme

Zararlı alışkanlıklar

Dolayısıyla gaz sancısı tedavisi yapılırken öncelikle gaz sancının sebeplerinin araştırılması ve bu doğrultuda gaz sancısı ilacı ya da alternatif tedavilerin uygulanması gereklidir.

Gaz sancısı asla hafife alınmaması gereken bir sorun. Zaman zaman öyle şiddetli geliyor, vücudun öyle farklı yerlerinde kendini gösteriyor ki insan kalp krizi geçirdiğini bile düşünebiliyor.

GAZ SANCISI NASIL GEÇER?

Konuşurken ve yemek yerken vücudumuza hava alırız. Bu hava, vücut içinde birikir ve sıkışma ile gaz oluşur, bazen geğirerek bazen de alt kısımdan gaz çıkararak bu gazı dışarı atarız. Fakat bir miktar gaz içerde kalarak bağırsaklarda ve midede dolaşabilir ve bu durum rahatsızlık oluşturabilir. İçeride kalan gaz, bir süre sonra vücuttan atılmaz ise çok şiddetli kramp ve ağrılara, hatta göğüs sıkışması ile kalp krizi benzeri semptomlara sebep olarak rahatsız edici şekilde problem yaratır.

GAZ SANCISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Gaz sancınız olduğunda ilk yapılması gereken, sıcağa yakın ılık bir bardak su içmektir. Yavaş olarak içmeniz gereken bu su, gazı dağıtacaktır.

Belinizi sıkan giysiler çıkarılmalı özellikle mide üstü rahat bırakılmalı ve yüz üstü uzanılmalıdır.

Birisi sırtınıza ve bel çevrenize yukarıdan aşağı doğru masaj yaparak gazı çıkarmanız sağlamalıdır.

Gaz sancılarını engellemenin ya da azaltmanın en kolay yolu, sizde gaz yapan yiyecekleri tespit etmek olacaktır. Sarımsak, kızartmalar, soğan ve özellikle baklagiller gaz yapabilir. Bu tür besinlerden bir süre uzak durmak gerekir.

Sizde gaz yapan besinleri tespit ederseniz, gaz sıkışması konusunda rahatlarsınız.

Yukarıda belirtilen besinlerin haricinde, süt, yoğurt, bira, şeftali, kayısı, erik de gaz yapabilir. Bu besinlerin tüketimine de ara verilmelidir.

Nane çayı, papatya çayı, rezene, zencefil, ılık suda tarçın gaz sancısını rahatlatır. Prebiyotik yoğurtlar, bağırsakta emilimi kolaylaştırır. Bu nedenle, günde bir küçük kâse yenilmelidir. Bütün bu yiyeceklere ve diyete rağmen gaz sorunu devam ediyorsa, mutlaka bir doktora gözükmekte fayda vardır.

Ailede bağırsak ve mide ile ilgili kanser vakası varsayada yaşanmış ise, doktor kontrolünde mutlaka bir tarama yapılmalıdır.

Gluten alerjiniz varsa, belirli diyetler yapmak zorunda kalırsınız.

Yemek yerken acele yemeyin, küçük porsiyonlar ile yemek yiyin,

Sakız çiğnemeyin, pipetle içecek içmeyin, yapay tatlandırıcı kullanmayın ve düzenli egzersiz yapın.

Genellikle kalp krizi Semptomları ile karıştırılan gaz sancılarını, mutlaka önemsemek gereklidir. Sırtınızda ve göğsünüzde ağrı varsa, terliyorsanız ve yüz üstü yattığınız halde gaz çıkaramıyorsanız mutlaka bir hastaneye gitmekte fayda vardır. Bu iki hastalık, birbiri ile karıştırıldığından pek çok insan farkında bile olmadan hayatını kaybetmektedir.