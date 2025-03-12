Gazete Duvar kapanıyor

2016’da yayın hayatına başlayan Gazete Duvar, kapanma kararı aldı. Gazete Duvar sayfalarındaki veda yazılarında artan maliyetlere Google'daki algoritma değişikliklerine dikkat çekildi.

"CİDDİ GELİR KAYBI"

Gazete Duvar’ın kurucusu ve imtiyaz sahibi Vedat Zencir, veda yazısında “Google’ın algoritma değişikleri ile birlikte birbirini tetikleyen ve devamının da geleceğini düşündüğümüz çok ciddi gelir kayıplarına uğramaya başladık. Bunun yanısıra Türkiye’deki enflasyonist ekonomik politikalar ve krizler gazete maliyetlerini son yıllarda neredeyse ikiye katladı. Mevcut koşullarda yönetim olarak zaten yeteri kadar zor ve riskli olan bu mesleği yapan arkadaşlarımızdan daha fazlasını istemek zorunda kalacağımız fedakarlıkların vicdani yükünü taşıyamayabilirdik” dedi.

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"ARTAN MALİYETLER"

Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar da veda yazısında “Artan maliyetler, enflasyonist ekonomi ve hayat pahalılığı ile birlikte internet medyasının geleceği üzerinde kara bulutların toplanmasına neden olan bu yeni durum sadece Google için değil diğer küresel teknoloji şirketlerinin de uygulamalarını şekillendiriyor. Umarız yakın dönemde hem ülkemizde hem de global kanallarda yapılacak düzenlemelerle bir çözüm üretilebilir” ifadelerini kullandı.

VEDA PAYLAŞIMLARI

Karar ile ilgili Gazete Duvar sayfalarında bu yazılar yayınlanmadan önce çalışanlar ve yazarlar sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu.

Bahadır Özgür “2016'dan beri yayın yapan Gazete Duvar kapandı. Zor zamanda başlayıp, kısa sürede dijital gazetecilikte kaliteli ve iyi deneyim yarattı. Ben de uzun süredir, severek yazıyordum. Koşullar bağımsız yayıncılık için aşırı ağırlaştı. Duvar emekçilerine teşekkürler ve geçmiş olsun” demişti.

Osman Çaklı da “Ne desem bilemiyorum. Çok şey öğrendiğim, çalışmaktan gurur duyduğum, her virgülün, noktanın gazetecilik adına peşine düşen, öylesi hassas gazetecilik yapan bir yerdi. Gazete Duvar'ın bugün itibariyle kapatıldığını öğrendik” diye yazmıştı.