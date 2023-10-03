Gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk TV isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'ın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.