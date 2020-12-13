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HaberlerGündem3. SayfaGazetecilere küfür edip, tehdit ettiler
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Kısıtlamada takside uyuşturucuyla yakalandılar, gazetecilere küfür edip tehdit ettiler

İstanbul Maltepe'deki denetim noktasında polis, içinde 5 kişinin olduğu taksiden şüphelenerek durdur. Takside yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 5 kişiye ayrıca kısıtlama ihlalinden idari para cezası uygulandı. Yakalanan zanlılar gözaltına alınıp polis arabasına bindirildikleri sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına küfür edip, tehdit ettiler

Gazetecilere küfür edip, tehdit ettiler
DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde denetimde, kısıtlamada takside uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler, gazetecilere küfür edip tehdit ettiler.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri devam ediyor. Maltepe'de gece saatlerinde denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri ve içinde 5 kişinin olduğu 34 TEN 65 plakalı takside yaptıkları aramada uyuşturucu madde buldu. Takside bulunan uyuşturucuya el konulurken, 5 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin yapılması için polis merkezine götürülen şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkabilmek için gerekli olan izin belgeleri olmadığı için kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Taksi ise yapılan işlemlerin ardından çekiciyle otoparka çekildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar gözaltına alınıp polis arabasına bindirildikleri sırada görüntü almaya çalışan basın mensuplarına küfür ve tehdit ettiler.

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