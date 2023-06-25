Gazi Koşusu'nun bu sene 97. düzenleniyor. Her yıl büyük bir heyecana sahne olan yarışın detayları merak edilirken yoğun şekilde "Gazi Koşusu ödülü ne kadar?" sorusunun yanıtı araştırılıyor.İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşecek yarış ile ödül miktarı hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte 2023 Gazi Koşusu ödülü...