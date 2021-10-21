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Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları ne? İşte kontenjan bilgisi

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan duyuruya göre Gazi Üniversitesi kadrolarında görevlendirilmek üzere 200 personel alımı yapılacak. Personel Dairesi Başkanlığı 200 personel alımı ile ilgili kontenjan bilgilerini paylaştı. Gazi Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları ne?

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları ne? İşte kontenjan bilgisi

Gazi Üniversitesi 200 personel alımı başvuruları gündemden düşmüyor. Üniversite tarafından açıklanan başvuru şartları ve Gazi Üniversitesi personel alımı başvuru tarihlerini haberimizde bulabilirsiniz...

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri 21.10.2021 – 04.11.2021 tarihleri arasında yapılacak.

Başvuru yapmak isteyen adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,

2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Kazanan adaylardan Tam teşekküllü hastaneden alınacak nöbet usulünde çalışmasında sakınca yoktur ibareli sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN BİLGİSİ VE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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