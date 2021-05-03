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Gaziantep: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 16 maça yükseldi

Gaziantep: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1

Gaziantep: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Andre Sousa),Miranda, Tosca, Güray Vural, Mirallas (Dk. 60 Dicko),Rashid (Dk. 74 Jefferson),Maxim (Dk. 80 Enver Cenk Şahin),Muhammet Demir, Kenan Özer (Dk. 80 Mirza Cihan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 63 Boyd),Hakan Arslan, Fajr (Dk. 88 Cofie),Gradel, Kayode (Dk. 75 Kone)

Gol: Dk. 29 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Güral Vural, Dk. 81 Andre Sousa (Gaziantep),Dk. 60 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

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AYRINTILI PUAN DURUMU

ÖNEMLİ DAKİKALAR

12. dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in şutunda, top üst direkten döndü.

28. dakikada konuk ekip ceza sahasına yakın noktada serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Gradel'in ceza sahasına gönderdiği topla bulaşan Caner Osmanpaşa'nın şutunda, meşin yuvarlak az fark ile üstten auta çıktı.

29. dakika Demir Grup Sivasspor öne geçti. Aldığı topla soldan ceza yayına yaklaşan Gradel'in uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

35. dakika Demir Grup Sivasspor'un sağdan gelişen atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının sağından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yan direğin yanından dışarı gitti.

56. dakikada Gradel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fajr'ın şutunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Güray Vural'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Muhammet Demir'in kale dibinde dokunduğu top az farkla auta gitti.

74. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonun devamında Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

83. dakikada Enver Cenk Şahin'in ortasında ceza sahası içinde Dicko'nun yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+3. dakikada Mirza Cihan'ın ceza sahasına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sektirdiği topu önünde bulan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

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