Gaziantep FK: 1 - Eyüpspor: 2 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi, Süper Lig'de 4 maçın ardından galip geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Eyüpspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, dakika 10'da penaltıdan Umut Bozok ile 88. dakikada Halil Akbunar kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golünü ise 90+6. dakikada Emmanuel Boateng kaydetti.
Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'nın ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Öte yandan Orhan Ak yönetimindeki Eyüpspor ise ligde 4 maç sonra galip geldi.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 12 yaptı. Gaziantep FK, 22 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Kayserispor'u ağırlayacak.