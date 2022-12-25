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Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş CANLI YAYIN | Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı izle! Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
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Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Ligde bir maçı ertelenen Beşiktaş'ın 13 karşılaşma sonunda 22 puanı bulunuyor. Gaziantep FK'nın ise puanı 16...

CANLI YAYIN | Gaziantep FK - Beşiktaş maçı canlı izle! Gaziantep FK Beşiktaş maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
AA / HABERTURK.COM

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'ye konuk oluyor.

SAAT: 16.00
HAKEM: Atilla Karaoğlan
STAT: Gaziantep Kalyon Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Merkel, Figueiredo
YEDEKLER: Mustafa, Sagal, Arda, Ömürcan, Luka, Mirza, Markovic, Veliu, İbrahim, Tosca
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Umut, Necip, Atiba, Nkoudou, Gedson, Cenk, Weghorst
YEDEKLER: Ersin, Josef, Salih, Dele Alli, Emrecan, Redmond, Kerem, Masuaku, Muleka, Tayfur
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Ligde oynadığı 13 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı. Siyah-beyazlılar, 15. haftaya 8. sırada girdi.

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU İÇİ TIKLAYINIZ

Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 14. haftayı 16 puanla 10. sırada tamamladı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, karşılaşmada forma giyemiyor.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Beşiktaş ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK (1B 2M), bu rekabetteki en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Son karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Gaziantep ekibi, siyah-beyazlılardan üst üste iki yenilgi almadı.

Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Beşiktaş'ın lig tarihinde 4+ kez konuk olup mağlup edemediği bir rakibi bulunmuyor. Bu deplasmandaki ilk iki karşılaşmayı üçer gol yiyerek kaybeden siyah-beyazlılar, son ziyaretinden golsüz eşitlikle döndü.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Gaziantep FK (2B 1B), daha uzun bir galibiyet hasretini en son Nisan-Ağustos 2021 arasındaki beş karşılaşmalık dönemde yaşadı. Gaziantep temsilcisi, o dönemdeki serinin son maçında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Deplasmandaki son iki Süper Lig maçını kaybeden Beşiktaş (vs Hatayspor & Galatasaray), daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Eylül-Kasım 2021 arasındaki dönemde yaşadı (4M). Şenol Güneş yönetimindeki son üç dış saha karşılaşmasını kaybeden siyah-beyazlılar (2018/19 dahil), tecrübeli çalıştırıcının yönetimindeki en uzun mağlubiyet serisini yaşıyor (69 maç).

Süper Lig'deki son dokuz maçının sadece birini kazanan Gaziantep FK (3B 5M), tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada aldı (1-0 vs Konyaspor). Eylül ayından bu yana Gaziantep temsilcisinden (6; Ümraniyespor ile eşit) daha az puan toplayan tek ekip ise İstanbulspor (5).

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