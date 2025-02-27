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        Haberler Bilgi Spor GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | A Spor canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı şifresiz izle

        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izle! A Spor canlı yayın ekranı ile ZTK Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı izle

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele A Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izle'', ''Fenerbahçe ZTK maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. Fenerbahçe kupa müsabakasında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat kamp kadrosunda yer almadı. İşte, A Spor canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:08
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        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sarı-lacivertliler, 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunurken, kırmızı-siyahlılar 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada yer alıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Fenerbahçe ZTK maçı şifresiz izle ekranı A Spor olarak belirlendi. İşte, A Spor canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı izle…

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        GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, 27 Şubat Perşembe bugün saat 16.00’da başlayacak.

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        GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LER

        Gaziantep FK: Burak, Ömürcan, Semih, Arda, M’Bakata, Furkan, Ndiaye, Kozlowski, Sorescu, Boateng, Okereke

        Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Saint-Maximin, Szymanski, Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Talisca, Cenk Tosun

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        GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin

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        A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

        A Spor güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

        FREKANS: 12053 Mhz

        SYMBOL RATE: 27500

        POLARİZASYON: H ( Yatay )

        FEC: 5/6

        DIGITURK: 88. kanal

        TİVİBU: 81. kanal

        D-SMART: 80. kanal

        KABLO TV: 142 ve 143. Kanal

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