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Büyükekşi, yazılı açıklamasında, başarıları kalıcı hale getirebilmek adına yoğun bir transfer dönemi geçirdiklerini aktararak, "En önemli olay, transferleri kampa yetiştirmemiz olacaktı ve bunu başardık. Hem mevcut kadromuzu koruduk hem de nokta transferlerle gücümüze güç kattık." ifadelerini kullandı.

Takım içerisinde birlik ve beraberlik ortamının olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Yeni sezonda öncelikle tüm takımlara bir kez daha başarılar diliyorum. Umut ediyorum ki kazasız, sakatlıksız ve fair-play değerlerinin esas sayılacağı bir sezon yaşarız. Biz de sezonun ilk maçında Galatasaray'a konuk olacağız ve gerçekten çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. İlk sezonumuzda tüm Türkiye'ye bu takımın neler yapabileceğini gösterdik ve artık öz güvenimiz daha da yüksek. Elbette Galatasaray bu ülkenin en büyük değerlerinden ve onlara karşı büyük saygımız bulunuyor. Geçtiğimiz sezon oynanan ve 3-3'lük skorla biten karşılaşma tüm futbolseverlerin hafızasında hala yer alıyordur. Hem teknik heyetimize hem de futbolcularımıza güveniyoruz. Sezon öncesi yapılan çalışmaların karşılığını almak istiyoruz. Galatasaray karşısında da puan veya puanlar alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

GÜRAY VURAL: İLK HEDEF LİGİ GARANTİLEMEK

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün orta saha oyuncusu Güray Vural, ilk hedeflerinin ligi garantilemek olduğunu belirtti.

Güray Vural, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Kamp döneminde 3 hazırlık maçı oynadıklarını ve 2'sini kazandıklarını aktaran Güray, "Bu maçlarda skor önemli değil, önemli olan performansını ortaya koyabilmek ve açıklarımızı görmekti." dedi.

Geçen sezona Fenerbahçe mağlubiyeti ile başladıklarını ancak sezonu iyi bir yerde tamamladıklarını hatırlatan Güray Vural, "Yeni bir takımdık ve birçok oyuncu geç katılmıştı takıma. Şu an hazır bir takımız. Yüzde 80 geçen seneki kadro var. Aramıza 4-5 yeni oyuncu katıldı. Hepsi bize güç katacaktır ve bundan eminim." ifadelerini kullandı.

Güray, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynayacaklarını ve bu maça en şekilde hazırlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Taraftarsız maçlar biz Anadolu takımları için bence avantaj. Ben inanıyorum ki biz de istediğimiz sonucu orada alacağız. Onlardan daha iyi, hazır haldeyiz ve inşallah istediğimiz sonucu alır döneriz. Beklentileri çok yüksek tutmak bir yönden avantaj bir yönden dezavantaj. Bu ligde kendimizi garanti altına aldıktan sonra ve bunu en erken sürede alırsak, ondan sonra yukarıdaki 5 olur 6 olur... İlk hedefimiz istediğimiz puanı toplayıp bu ligi garanti altına almaktır. Sonuçta ikinci yılımız. Geçen sene de bu hedefle çıktık ve sonrasında 8'inci bitirdik. Yine aynı doğrultuda gitmek gerekiyor."