Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında gözler Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede olacak. Namağlup lider Galatasaray, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. İki takımın daha önceki randevularında Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekerken, Gaziantep temsilcisi bu kez sahasında sürpriz peşinde. İşte Gaziantep FK ile Galatasaray maçı hakkında detaylar...