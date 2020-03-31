Kulübün sosyal medya hesaplarından futbolcuların bireysel videoları yayınlandı. Evlerinden çektikleri videolarda günlük yaşamlarına ilişkin bilgiler aktaran oyuncular, aileleriyle birlikte, koronavirüs salgınına karşı herkesin evde kalması için çağrıda bulundu.

Oyunculardan Muhammed Demir, mesajında "Sevdikleriniz ve çocuklarınız için, en önemlisi de kendiniz için evde kal Gaziantep." ifadesini kullandı.

Kaleci Günay Güvenç ise ''Ben evde kalıyorum, sen de evde kal. Bakanlığımızın talimatına göre hepimizin evimizde kalması gerekiyor. Lütfen önemli bir işimiz yoksa evden çıkmayalım. Hepimiz şu an çok büyük sorumluluk altındayız. Bu sorumluluk kendimize ve başkalarına karşı. Lütfen sağlığımıza dikkat edelim. Birlikte olursa bu sorunların üstesinden geliriz.'' mesajını verdi.

Güray Vural da güzel yarınlar için herkesin sorumluluk alarak evde kalmasını istedi.