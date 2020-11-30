Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere sahasında çıktığı son 13 maçı kaybetmedi. Bu sezon Süper Lig'deki ikinci yılını geçiren kırmızı-siyahlılar, aldığı sonuçlarla taraftarını sevindiriyor.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a mağlup olduktan sonra maç kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, sahasında gösterdiği performansla da dikkati çekiyor. İç sahada 318 gündür kaybetmeyen Gaziantep FK, 12'si lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere sahasında çıktığı son 13 maçta 6 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Söz konusu maçlarda 27 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Gaziantep ekibi, evindeki son mağlubiyetini geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. Gaziantep FK, 18 Ocak'ta oynanan maçı, 2-0 kaybetmişti.

"ZOR DEPLASMAN OLDUĞUMUZ HERKES KABUL ETTİ"

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen, AA muhabirine, takım olarak iyi sonuçlar elde eden ve oyun kalitesi anlamında takdir toplayan bir ekip haline geldiklerini ifade etti.

Ligin 10. haftasında Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Özmen, "Yaşanan gelişmeleri herkes gördü. Profesyonel olarak oluşturduğumuz hakem danışmanlarımız gereken incelemeyi yapıyor ve ardından rapor hazırlayacaklar. Hazırlanan raporu da gereken yerlere sunacağız. Biz kimsenin hakkını yemeyiz, hakkımızı da sonuna kadar takımımıza ve şehrimize yakışır şekilde korumaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yakalanan yenilmezlik serisinin önemine işaret eden Özmen, şunları kaydetti:

"Biz en başından beri takımımızın üst sıraları zorlayacak bir ekip olduğunu biliyorduk. İstatistikler de bunun güzel bir örneği oldu. 12 lig maçını kaybetmeyen bir kulüp olmak özellikle bir Anadolu takımı için oldukça önemli. Yenilmezlik serisi için elbette ki mutluyuz ama galibiyet sayılarımızı artırıp üst sıralarda kalıcı olmak istiyoruz. Zaten artık zor bir deplasman olduğumuzu herkes kabul etti. Mücadeleden pes etmeyerek yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda da takımımızı ve şehrimizi üst sıralarda göreceğiz."