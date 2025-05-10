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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK, Selçuk İnan ile yolları ayırdı - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK, Selçuk İnan ile yolları ayırdı

        Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:33
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        Gaziantep FK'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Gaziantep Futbol Kulübümüzde yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini başarıyla üstlenen Selçuk İnan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Bu görüşmede, futbolculuk kariyerinde Türk futboluna unutulmaz anlar yaşatan, hırsı ve karakteriyle örnek olan Selçuk İnan, kulübümüze duyduğu derin bağlılık ve mesleki sorumluluğu gereği, takımın geleceği için kan değişikliğinin doğru olacağı görüşünü paylaşmıştır. Bu vesileyle, kulübümüze kattığı değer, saha ve saha dışında gösterdiği liderlik için Selçuk İnan ve değerli teknik ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

        Gaziantep FK, ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puanla 12. sırada yer alıyor. Gaziantep ekibi, Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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