Gaziantep'te bir kadının hayatı söndü... İbni Sina Mahallesi’nde 11 Mart günü parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu (25), çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR ÇOCUK ANNESİYDİ DHA'daki habere göre yapılan araştırmada eşi geçen yıl yıl ölen, 1 çocuk annesi Nesrin Panoğlu'na yaklaşık bir aydır ailesinin ulaşamadığı öğrenildi.

"UYUŞTURUCU VE FUHUŞA ZORLANDIM" Hastaneye kaldırılan Nesrin Panoğlu, ağabeyine bir eve kilitlenerek şiddete maruz kaldığını, uyuşturucu kullanma ve fuhuş yapmaya zorlandığını, kendisine bunları yapan kişinin Soner D. olduğunu söyledi.

ZANLI TUTUKLANDI Ağabeyinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Soner D. tutuklandı.

HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nesrin Panoğlu, dün sabah yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Panoğlu'nun yapılan ön otopsisinde kanında aşırı dozda uyuşturucu ve vücudunda darp izlerine rastlandı.