        Sezay Koçak, balkondan düşüp öldü! Karar çıktı!

        Sezay Koçak, balkondan düşüp öldü! Karar çıktı!

        Gaziantep'te, 2 Eylül 2020 tarihinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2'nci kez takipsizlik kararı verildi. Yapılan itirazın reddedilmesiyle karar kesinleşti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 14:28 Güncelleme: 06.02.2026 - 14:28
        Sezay, balkondan düşüp öldü! Karar çıktı!
        Gaziantep'te, özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Ö.'ye boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

        EŞİ SERBEST BIRAKILDI

        İHA'daki habere göre Sezay ile eşi arasındaki kavganın aldatma meselesinden dolayı çıktığı ileri sürülürken, Koçak ailesi kızlarının intihar etmediğini, evde bulunan kişiler tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 2 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Ali Ö., savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        İLK KARAR "TAKİPSİZLİK" OLDU

        Soruşturma kapsamında, ilk olarak 25 Ekim 2021 tarihinde olayın intihar sonucu gerçekleştiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti. Ancak bu karara yapılan itiraz üzerine dosyada bazı eksikliklerin bulunduğu değerlendirilerek, soruşturmanın genişletilmesine karar verilmişti.

        "TAKİPSİZLİK" KARARI KESİNLEŞTİ

        Belirlenen eksikliklerin giderilmesinin ardından savcılık, 18 Haziran 2025 tarihinde ikinci kez takipsizlik kararı verdi. Bu karara yapılan itiraz da, yapılan inceleme neticesinde reddedildi. Böylece Sezay Koçak'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

        BİLİRKİŞİ RAPORLARI DEĞERLENDİRİLDİ

        Takipsizlik kararında yer alan değerlendirmede, Koçak'ın genel beden travmasına bağlı iç organ hasarı ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Olayı gören tanıkların beyanları, olayla ilgili bilgisi bulunan kişilerin ifadeleri, olay yeri inceleme raporu, bilirkişi raporları, ön otopsi ve kesin otopsi raporları, kriminal inceleme sonuçları, olay yeri fotoğrafları ve kroki ile adli tıp uzmanlık raporlarının birlikte değerlendirildiği ifade edildi.

        "OLAYI BİRDEN FAZLA KİŞİ GÖRDÜ"

        Dosya kapsamındaki tanık beyanlarında müteveffanın kimsenin etkisi olmadan balkondan atladığı yönünde ifadelerin bulunduğu, olay yerinde bulunan oğlunun beyanlarının da diğer tanık ve şüpheli beyanlarıyla uyumlu olduğu kaydedildi. Olay günü yaz mevsimi olması nedeniyle çok sayıda kişinin dışarıda ve balkonlarda bulunduğu, bu nedenle olayın birden fazla kişi tarafından görüldüğü belirtildi.

        "TIRNAKTAKİ DNA HAYATIN AKIŞINA UYGUN"

        Kararda müteveffanın tırnaklarında eşine ait DNA örneğinin bulunmasının tarafların evli ve aynı evde yaşamaları nedeniyle hayatın olağan akışına uygun olduğu vurgulandı. Ayrıca alınan raporlarda, düşme sırasında herhangi bir itme gücünün uygulanmadığının tespit edildiği, Koçak'ın bir elini bırakması sonucu dengesini kaybederek alt katın trabzanlarına çarpıp düştüğü ifade edildi.

        "BALKONDAN KENDİSİNİ BIRAKTI"

        Müteveffanın düşme şekli ve düştüğü yerin balkona olan mesafesi dikkate alındığında kendi iradesiyle balkondan kendisini bıraktığının değerlendirildiği belirtilirken, olayda müteveffayı intihara yönlendiren, teşvik eden ya da kararını kuvvetlendiren herhangi bir kişi ya da eylemin bulunmadığına da dikkat çekildi. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Sezay Koçak'ın yaşadığı psikolojik buhran nedeniyle kendi iradesiyle intihar ederek hayatını kaybettiği kanaatine varıldığı ve bu nedenle 2'inci kez takipsizlik kararı verildiği, kararın da kesinleştiği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mehmetçikten, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

        Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı. (DHA)

        #Sezay Koçak
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
