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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kız öğrenciler, okulda baklava üretiyor

DHA

Kız öğrenciler, okulda baklava üretiyor


Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'teki Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan atölye ile 20 kız öğrenci, baklava yapımına başladı. Siparişlere göre üretim yapan öğrenciler, hem mesleklerini geliştiriyor hem de para kazanıyor. Okul müdürü Halime Ebru Gülnar, "Şu anda oldukça yeniyiz. Buna rağmen günlük 80 kilo baklava üretimi yapmaktayız. Amaçlarımızdan biri de kadın baklava ustaları yetiştirmek" dedi.
Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Bölümü'nde öğrencilerin üretim yapabilmesi için Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanan proje, geçen yıl Aralık ayında hayata geçirildi. Proje ile 500 metrekarelik alanda kurulan atölyede öğrenciler, baklava yapımına başladı. Okula gelen siparişlere göre üretim yapan öğrenciler, hem mesleklerini geliştiriyor hem de para kazanıyor.
Okul müdürü Halime Ebru Gülnar, amaçlarının, öğrencinin direkt mesleğin içinden yetişip, gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. Usta-çırak ilişkisi ile sektöre kalifiye eleman yetiştirdiklerini anlatan Gülnar, atölyenin Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.
'TÜRKİYE'DE İLK DEFA KADIN USTA YETİŞECEK'
20 kız öğrencinin usta öğreticiler ve öğretmenler koordinasyonunda, tam teşekküllü imalathanede faaliyetlerine başladığını belirten Halime Ebru Gülnar, günlük 80 kilo birinci sınıf baklava ürettiklerini vurguladı. Gülnar, "Uzun yıllardır üretim yapan ve kente hizmet veren bir okul burası. Şimdi 6 farklı alan ile eğitim ve üretim hayatına devam ediyoruz. Aralık ayı itibarıyla okulumuzda bir baklava atölyesi kuruldu. Henüz 1 aylık olmasına rağmen hızlıca adapte olmuş durumdayız. Yiyecek-İçecek atölyesinin devamında kurulan bu atölye ile kız öğrencilerimize baklava üretimi noktasında eğitimler veriliyor. Burası, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. 20 kız öğrenci, usta öğreticiler ve hocalarımızın koordinasyonunda alan şefi ve atölye şefimiz ile beraber faaliyetlerini sürdürüyor. Burası her anlamda birinci sınıf bir üretim sağlamaktadır. Şu anda oldukça yeniyiz. Buna rağmen günlük 80 kilo baklava üretimi yapmaktayız. İsteğe bağlı olarak kapasitemizi arttırabiliriz. Burası tam teşekküllü bir atölye. Amaçlarımızdan bir tanesi de kadın baklava ustaları yetiştirmek, bu güzel mesleği kadınlarında yapabileceğini görmüş oluyoruz" diye konuştu. 
Yiyecek-İçecek Bölümü 10'uncu sınıf öğrencileri İlayda Baran ve Merve Bozkurt ise öğretmenleri ile ustalarının gözetiminde baklava yapmayı öğrenmeye başladıklarını belirterek, atölyede tecrübe kazandırdıklarını söyledi. Baklava yapımının emek ve sabır istemesinin yanı sıra zor meslek olduğunu belirten öğrenciler, baklava ustası olmak istediklerini dile getirdi. FOTOĞRAFIDHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2023-01-12 09:32:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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