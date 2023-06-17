Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi kurtarıldı



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İncilipınar Mahallesi'nde park halindeki otomobiline binmek üzereyken kedi sesi duyan Hüseyin Küpeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor bölümüne sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yavru kedi kurtarıldı. İtfaiye ekipleri sıcak havada kalan ve korkan yavru kediyi bir süre gölgede dinlendirdikten sonra barınağa götürmek isteyen otomobilin sahibi Hüseyin Küpeli'ye teslim etti.

Hüseyin Küpeli, iş çıkışı otomobiline bindiği sırada kedi sesi duyduğunu ve aracını kontrol ettiğinde sesin kendi aracından geldiğini fark ettiğini söyledi. Kendi imkanlarıyla yavru kediyi çıkaramadığı için durumu itfaiyeye bildirdiğini belirten Küpeli, kurtarılan kediyi barınağa götüreceğini kaydetti.

Küpeli, "İş çıkışı aracımı çalıştırmak üzereydim. Otomobilime binerken bir kedi sesi duydum. Çıkartmaya çalışırken motor kısmına doğru kaçtı ve orada sıkıştı. Arkadaşlar yavru kedinin vücudunda bir kırık da olabileceğini söylediler bu anlamda onu bir hayvan barınağına teslim edeceğiz" diye konuştu.

Hüseyin Küpeli, daha sonra yavru kediyi otomobiline alarak barınağa götürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2023-06-17 16:35:51



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