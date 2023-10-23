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        Gaziantep´te dinamitle yıkılmayan bina, iş makineleriyle yıkıldı

        GAZIANTEP´inİslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören ve 2 kez denenmesine rağmen dinamitle yıkılmayan 6 katlı bina, iş makineleriyle yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:35
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        Gaziantep´te dinamitle yıkılmayan bina, iş makineleriyle yıkıldı
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        GAZIANTEP´inİslahiye ilçesinde depremde ağır hasar gören ve 2 kez denenmesine rağmen dinamitle yıkılmayan 6 katlı bina, iş makineleriyle yıkıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerde İslahiye ilçesinde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Hacı Ali Öztürk Mahallesi´ndeki 6 katlı 36 daireden oluşan Beyaz Saray apartmanı için yıkım kararı verildi. Boşaltılan binanın 20 Ekim günü dinamitle yıkımı için çalışma başlatıldı. Binanın ilk üç katına dinamit yerleştirildi. Bu sırada bölgede, AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Dinamitler, 2 kez denemeyle patlatıldı ancak bina yıkılmadı. Binanın yıkımı için bugün iş makineleriyle yıkım çalışması başlatıldı. Bina çalışma sırasında bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Yıkım çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Tayfur Tosun, dinamitle patlatma sırasında bazı aksaklıklar yaşandığını ve bu yüzden yıkımı ertelediklerini belirterek, "İstediğimiz patlamayı yapamadığımız için bina yıkılmadı. Yıkılmayan binayı ise kendi iş makinelerimizle kontrollü bir şekilde yıkımı yapıyoruz. Patlatma ile yıkılsaydı, bu denememiz başarıyla sonuçlanmış olsaydı bina 3 saniyede yerle bir olacaktı. Yıkılmış olsaydı Gaziantep´te bir ilk olacaktı maalesef ufak bir sıkıntı yaşadığımız için yıkamadık. İş makinelerimizle yıktık" dedi.

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