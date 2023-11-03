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        Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu'nun açılışı yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 03.11.2023 - 14:15
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        Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu'nun açılışı yapıldı
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        BeşiktaşKulübü'nündepremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığı "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında, taraftarların ve vatandaşların bağışlarıyla yapımı tamamlanan Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.

        Açılış törenine; Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Kulüp Asbaşkanları Emre Kocadağ ile Ali Bayrak, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mehtap Ferah, siyah-beyazlı yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

        "Beşiktaş, sportif başarının yanı sıra sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini çok iyi bilen bir camiadır. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depreme hazır ve tedbirli olmalıyız. Depremin ardından stadımızı yardımseverlere açtık. Gelen yardımları deprem bölgesine gönderdik. Beşiktaş dernekleri Anadolu'nun her yerinde var. Derneklerimizin sayesinde yardımlar yerlerine ulaştı. Milletimizin zor günlerde birlik içinde olabildiğini ispat ettik. Çocuklar geleceğimizdir. Yardımların yerlerine ulaşması için yardımcı olan camiamızın mensuplarına teşekkür ediyorum."

        Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de konuşmasında, "Bugün hep birlikte Beşiktaşlıyız. Bu bir sevda ve aşk işi. Bu memleketin çocukları için bir şeyler yapma gayreti. Sevgili başkanım iyi ki varsınız. Beşiktaş 120 yıllık büyük bir camia" ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından hayırlı olması temennisinde bulunularak açılış kurdelesi kesildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kurdele kesiminden sonra okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

        Daha sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'e günün anısına kartal heykeli hediye eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu'nun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Açılıştan görüntüler

        - Konuşmalar

        - Genel detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Ali DANAŞ

        2023-11-03 14:13:50

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