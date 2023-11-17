Engelli çift, tanıştıkları düğün salonunda evlendi

GAZİANTEP'teengelli Bilal Çift (28) ile Sidar Tanrıkulu (23), tanışıkları düğün salonunda dünyaevine girdi.

Doğuştan ortopedik engeli bulunan Bilal Çift, bir yakınının düğününde kendi gibi doğuştan ortopedik engeli olan Sidar Tanrıkulu ile tanıştı. 2022'de görüşmeye başlayıp, arkadaşlıklarını ilerleten ikili, evlilik kararı aldı. 4 ay önce nişanlanan çift, tanıştıkları düğün salonunda evlenmek istedi. Hazırlık sürecinin ardından çift için düğün günü geldi. Kuaför hazırlığı ve fotoğraf çekimi sonrası çift, gelin arabası olarak süslenen Büyükşehir Belediyesi'ne ait asansörlü servis minibüsü ile düğün salonuna geldi. Çift ile Tanrıkulu, yöresel müzikler eşliğinde yakınları ile doyasıya eğlendi.

'ARAMIZDA GÜÇLÜ BİR SEVGİ OLDU'

Bilal Çift, "Bir arkadaşımızın düğününde tanışıp, konuşmaya başladık; aramızda güçlü bir sevgi oldu. İyi anlaştık. Evlenmeye karar verdik ve 4 ay önce bir nişan yaptık. Bugün de evleniyoruz. Çok heyecanlıyım. Bir kına gecesi düzenledik. Tanıştığımız salonda akrabalarımız ve ailelerimiz katıldı. Güzel bir kına gecesi oldu. Bugün de fotoğraf çekimimiz olacak. Heyecan ve mutluluğu bir arada yaşıyorum" dedi.

'EN MUTLU GÜNÜMÜZ'

Sidar Tanrıkulu ise "Bir düğünde tanışıp, görüşmeye başladık; aramızda güzel bir sevgi oluştu ve evlenmeye karar verdik. İlk zamanlar aileler arasında bazı anlaşmazlıklar oldu. Zor zamanlar geçirdik. Ama aramızdaki sevgiyi gören herkes sonra bize saygı duydu. Bugün, bizim en mutlu günümüz" diye konuştu.