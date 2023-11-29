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        Gaziantep´te ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:10
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        Gaziantep´te ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
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        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerden etkilenen Gaziantep´in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi´nde ağır hasar aldığı için tahliye edilen 7 katlı Doğan Apartmanı´nda, sabah saatlerinde güvenlik önlemi alınarak kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina, bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, çökme anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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