Gaziantep´te ağır hasarlı 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerden etkilenen Gaziantep´in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi´nde ağır hasar aldığı için tahliye edilen 7 katlı Doğan Apartmanı´nda, sabah saatlerinde güvenlik önlemi alınarak kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında bina, bir anda çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, çökme anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.