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        İki TIR ile çarpışan otomobildeki kardeşleri kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

        GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, iki TIR ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mahir Havvat (23) hayatını kaybederken, ağabeyi Onur Havvat (28) yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 23:00
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        İki TIR ile çarpışan otomobildeki kardeşleri kaza ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
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        GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, iki TIR ile çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Mahir Havvat (23) hayatını kaybederken, ağabeyi Onur Havvat (28) yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde İslahiye-Hassa yolunun 9´uncu kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen Mahir Havvat yönetimindeki 27 BRM 83 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve önce Hasan K.'nın kullandığı 31 AON 790 plakalı demir yüklü TIR´a, ardından Fırat D. idaresindeki 31 RAY 39 plakalı TIR´ın dorsesine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Mahir Havvat ile ağabeyi Onur Havvat´ı itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Mahir Havvat, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Onur Havvat´ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        İki kardeşi ayıran kaza ile ilgili TIR sürücüleri Hasan K. ile Fırat D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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