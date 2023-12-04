Kayıp Alzheimer hastası, düşüp ayağını kırmış

GAZİANTEP'inNizip ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası Ş.Ö. (72), jandarma tarafından kayalık bölgede ayağı kırık halde bulundu.

Nizip ilçesindeki evinden çıktıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası Ş.Ö.'nün yakınları, jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı aramalarda Ş.Ö.´yü, evinin 3 kilometre uzağında kayalık bölgede ayağı kırık halde buldu. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ş.Ö., hastaneye kaldırıldı. Ş.Ö., tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep -

2023-12-04 12:07:18

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