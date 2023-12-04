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        Gaziantep'te Doğa Akademisinde öğrencilere çevre ve sıfır atık bilinci kazandırılıyor

        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Erikçe Ormanı'nda kurulan Doğa Akademisinde öğrencilere çevre ve sıfır atık bilinci kazandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:47
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        Gaziantep'te Doğa Akademisinde öğrencilere çevre ve sıfır atık bilinci kazandırılıyor
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        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Erikçe Ormanı'nda kurulan Doğa Akademisinde öğrencilere çevre ve sıfır atık bilinci kazandırılıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı, çam ağaçlarının arasında bulunan ve tesis olarak kullanılan atıl binayı geçen yıl Doğa Akademisine dönüştürdü.

        Doğa ve sıfır atıkla ilgili eğitimlerin verildiği, atölye çalışmalarının yapıldığı akademide son 2 ayda 1500 öğrenciye geri dönüşüm ve doğanın korunması hakkında bilinç ve farkındalık kazandırıldı.

        Farklı meslek gruplarındaki yetişkinlerin de yer aldığı akademiyle kentte çevre ve sıfır atık bilincinin yaygınlaşması hedefleniyor.

        Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, AA muhabirine, her geçen gün geri dönüşümün ve sıfır atığın önem kazandığını söyledi.

        Geleceğin teminatı olan gençleri bilinçlendirmek ve öncülük etmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Efiloğlu, "Akademide ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde gençlerle ve çocuklarla değişik çalışmalar yapıyoruz çünkü çocuklarımıza miras bırakacağımız başka alan yok. Dolayısıyla dünyamızı temiz tutmak hepimizin görevi. Bu bilincin oluşturulması da yaparak ve yaşayarak öğrenmekten geçer." dedi.

        Efiloğlu, akademide katılımcıların doğayla iç içe olduğunu ve böylelikle konuların ciddiyetinin daha fazla anlaşıldığını dile getirdi.

        - "Şaşkınlık yaşayan çocuklarımız oluyor"

        Yürüttükleri spor etkinliklerinin ardından gençleri ve çocukları merkeze yönlendirdiklerini anlatan Efiloğlu, şöyle devam etti:

        "Geri dönüşümün önemi dünyanın temiz kullanılmasıdır çünkü asıl olan kirletmemektir, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmektir. Bu bilinci oluşturmak için burada fark ederek, dokunarak ve yaşayarak öğrenmeyi sağlıyoruz. Çocuklarımızı buraya getiriyoruz. Çok ciddi şaşkınlık yaşayan, buradan çok farklı duygularla dönen çocuklarımız oluyor. Dolayısıyla buradaki eğitim, bence önümüzdeki süreçte daha anlam kazanacak çünkü gittikçe havamız, suyumuz, çevremiz ve tabiat daha fazla kirleniyor. Kirletmemeyi ve geri dönüşümü sağlayarak dünyamızı çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha yaşanabilir halde bırakmak mümkün."

        - "Son iki ayda 1500 öğrencimize ulaştık"

        Akademi Müdürü Yonca Oltay ise yediden yetmişe herkese hitap ettiklerini belirtti.

        Akademiye ilginin yüksek olduğunu anlatan Oltay, şunları kaydetti:

        "Son iki ayda 1500 öğrencimize ulaştık. Merkezde doğayı tanıtıyoruz, atılmış malzemeleri atölyelere getiriyoruz. Çocuklarımızla doğaya atılmış ürünleri burada geri dönüşümle tekrardan kazanıyoruz. Akademide eski ev eşyalarını, çöp konteynerlerin yanına atılan eşyaları burada onların bakım ve onarımlarını yapıp tekrardan modern haline getirerek kullanılabilir hale getiriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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