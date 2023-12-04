Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silahlı kavgada yaralanan genç öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahla kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silahlı kavgada yaralanan genç öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahla kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        75. Yıl Mahallesi'nde, Cuma Yavuz (19) ile husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından çıkan kavgada açılan ateş sonucu yaralanan Yavuz, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamadı.

        Yavuz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te Doğa Akademisinde öğrencilere çevre ve sıfır atık bilinci kaza...
        Gaziantep'te Doğa Akademisinde öğrencilere çevre ve sıfır atık bilinci kaza...
        Gaziantep'te otomobillerin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Gaziantep'te otomobillerin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Gaziantep´te otomobil ile kamyonet çarpıştı; 2 yaralı
        Gaziantep´te otomobil ile kamyonet çarpıştı; 2 yaralı
        Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki Ömer Halis, yaşamını yitirdi
        Sulama havuzuna düşen 7 yaşındaki Ömer Halis, yaşamını yitirdi
        19 yaşındaki Cuma, silahlı kavgada öldürüldü
        19 yaşındaki Cuma, silahlı kavgada öldürüldü
        İstikrar yakalayamayan Gaziantep FK, 2 haftadır yeniliyor
        İstikrar yakalayamayan Gaziantep FK, 2 haftadır yeniliyor