Gaziantep'te silahlı kavgada yaralanan genç öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahla kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

75. Yıl Mahallesi'nde, Cuma Yavuz (19) ile husumetli olduğu kişi veya kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada açılan ateş sonucu yaralanan Yavuz, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamadı.

Yavuz'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.