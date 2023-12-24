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        GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 00:23 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:23
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        GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ  
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        PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in (25) acı haberi, Gaziantep'teki baba ocağına ulaştı. 

        Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Eyüpsultan Mahallesi´nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet (60) ile annesi Ayişe İyem (71) ve 8 kardeşi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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