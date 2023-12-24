GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ  

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in (25) acı haberi, Gaziantep'teki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Eyüpsultan Mahallesi´nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet (60) ile annesi Ayişe İyem (71) ve 8 kardeşi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti.