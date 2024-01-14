Gaziantep FK - Fenerbahçe : 0-1

STAT: Kalyon

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

GAZİANTEP FK: Nita - Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp (Dk. 78 Jevtovic), Ogün Özçiçek, M´Bakata, Markovic (Dk. 70 Riascos), Maxim (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Dragus

FENERBAHÇE: Livakovic - Mert Müldür, Serdar Aziz (Dk. 38 Bonucci), Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Dk. 64 Batshuayi), Fred, Cengiz Ünder (Dk. 64 İrfan Can Kahveci), Szymanski, Tadic (Dk. 79 King), Dzeko

GOL: Dk. 81 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Arda Kızıldağ, Markovic, Riascos (Gaziantep FK) - Batshuayi, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Gaziantep FK, Süper Lig'in 20´nci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Fenerbahçe´ye 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 81'inci dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

2´nci dakikada Tadic´in ceza alanına ortasında savunmadan dönen topta Fred´in vuruşunda top Szymaniski´nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Nita kurtardı.

7´nci dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in pasıyla ceza alanına giren M´Bakata´nın vuruşunda kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

12´nci dakikada Cengiz´in pasıyla ceza alanı önünde buluşan İsmail Yüksek´in vuruşundan top yandan dışarı çıktı.

13´üncü dakikada Cengiz´in kornerden aktardığı topla sağ çaprazda buluşan Fred´in sert şutunu kaleci Nita kornere çeldi.

23´üncü dakikada Fred´in ceza alanına pasıyla buluşan Tadic, topu Szymaski´ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

32´nci dakikada Szymanski´nin ara pasıyla buluşan Cengiz´in vuruşunu kaleci kornere çelerek golü önledi.

İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

48'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi´nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Fred, savunma oyuncusu Arda Kızıldağ tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

50'nci dakikada penaltı atışı kullanan Dzeko´nun vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

58´inci dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında rakiplerini geçen Maxim´in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kurtardı.

81´inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Syzmanski´nin ceza alanına ortasına iyi yükselen İrfan Can Kahveci´nin kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

90+6´ncı dakikada Gaziantep FK atağında ceza alanında topla buluşan Dragus´un rövaşata vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

2024-01-14 21:20:38

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