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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep´te

        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Gaziantep´in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 21:21 Güncelleme: 24.01.2024 - 21:25
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Gaziantep´te
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        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Gaziantep´in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde incelemelerde bulundu.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, öğleden sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile birlikte İslahiye Kırıkçalı Mahallesi´nde inşası devam eden 399 daireden oluşan Afet Konutlarında incelemelerde bulundu. Burada yapımı tamamlanan örnek dairede incelemelerde bulunan Karaloğlu, çalışmalar hakkında  yetkililerden bilgi aldı.

        Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra Nurdağı ilçesine geçerek burada da inşası süren afet konutlarında incelemelerde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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