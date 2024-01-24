Stat:Kalyon

Hakemler:VolkanBayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp (Dk. 60 İlker Karakaş), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Morais (Dk.77 M'Bakata), Mirza Cihan (Dk.60 Sorescu), Markovic, Ogün Özçiçek, Nkoulou

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Muric (Dk.61 Prip), Cicaldau, Guilherme, Metehan Mert, Cikalleshi (Dk.61 Yunus Mallı), Ahmet Oğuz (Dk.61 Kahraman Demirtaş), N'Zonzi, Moreno (Dk. 72 Oğulcan Ülgün)

Goller: Dk. 31 Metehan Mert​​​​​​​ (Kendi kalesine) ​​​​​​​(Gaziantep FK), Dk. 42 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ogün Özçiçek, Dk.85 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 88 Deniz Ertaş, Dk.90 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

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