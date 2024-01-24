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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:07 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:07
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Kalyon

        Hakemler:VolkanBayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

        Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp (Dk. 60 İlker Karakaş), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Morais (Dk.77 M'Bakata), Mirza Cihan (Dk.60 Sorescu), Markovic, Ogün Özçiçek, Nkoulou

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Muric (Dk.61 Prip), Cicaldau, Guilherme, Metehan Mert, Cikalleshi (Dk.61 Yunus Mallı), Ahmet Oğuz (Dk.61 Kahraman Demirtaş), N'Zonzi, Moreno (Dk. 72 Oğulcan Ülgün)

        Goller: Dk. 31 Metehan Mert​​​​​​​ (Kendi kalesine) ​​​​​​​(Gaziantep FK), Dk. 42 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45 Ogün Özçiçek, Dk.85 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Dk. 88 Deniz Ertaş, Dk.90 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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