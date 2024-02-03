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        Gaziantep FK - Kayserispor maçının ardından

        Süper Lig'in 24'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 22:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 22:10
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        Gaziantep FK - Kayserispor maçının ardından
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        Süper Lig'in 24'üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımının sahada iyi mücadele ettiğini söyledi. Her iki takımın karşılıklı pozisyonları olduğunu kaydeden Sumudica, beraberliğin normal olduğunu belirtti.

        Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Sumudica, "Sahada iyi mücadele ettiler ve çok istediler fakat beceremedik. Beraberliğin aslında normal bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Her iki takımın da pozisyonları vardı. İkinci yarıda pozisyonlara girdik ancak gol atamadık. Önümüzde 14 maçımız var. Ligde kalmak istiyorsak İstanbulspor maçını kazanmamız gerekiyor. Kolay olmadığını biliyorum. Oraya gidip iyi mücadele edeceğiz ve savaşacağız. Artık kazanmamız gerekiyor. 1 puan da önemli ama artık 3 puan almamız lazım. Çok olumsuz bir durum var. Yukarı ile aramızda 3 puan var" diye konuştu.

        "BENİM İÇİN ÖZEL BİR KURAL MI VAR, BİLMİYORUM"

        Hakem yönetimine eleştiride bulunan Sumudica, "İlk yarıda rakibin kalecisini uyardı ancak kart göstermedi. Kaleci oyunu yavaşlatmaya devam etti. Benim için özel bir kural mı var bilmiyorum. Hakemler çizgiyi geçince hemen karta başvuruyor. Bugün zamanı söylediğim için sarı kart gördük. Artık hakemlere ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Penaltı pozisyonunu izledim içerideydi. Bugün hakem o pozisyonda VAR´a gitmedi. Neden gitmedi onu da anlamış değilim. Tuhaf olan bir durum ise her şey bize karşıymış gibi. Dünyada birçok ülkede hakemler teknik direktörlerin yanına geliyor ya da yanına çağrılıyor. Ama burada yaklaşılmıyor bile bunu da anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

        FENERBAHÇE MAÇI ZOR OLACAK

        Takımdaki eksik oyunculardan da bahseden Rumen teknik adam, "Djilobodji aile bireylerinden birisini kaybettiği için aramızda değil. Ogün Özçiçek rahatsız. Her maç bir şey oluyor bir türlü tam kadro olamıyoruz" dedi.

        Sumudica, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maça dair ise "Fenerbahçe maçlara ligde farklı, kupada farklı kadro ile çıkıyor. Bizim eksiğimiz çok fazla, zor bir maç olacak´´ diye konuştu.

        HARI VUKAS: GALİBİYETE YAKIN TARAFTIK

        Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, maçı beraberlikle bitirdikleri için memnun olmadıklarını söyledi.

        Özellikle ilk yarıda önemli pozisyonlar yakaladıklarını ve değerlendiremediklerini anlatan Vukas, "Neticede bugün maçı beraberlikle kapattık ve 1 puan aldık. Bu puandan çok memnun olmadık. Galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda önemli pozisyonlar vardı ancak bunu değerlendirmedik. İkinci yarıda rakibimizin uzun top oynayacağını biliyorduk. Ne yazık ki uzun top sonrası ortada bir şey yokken gol yedik ve beraberliğe razı olmak zorunda kaldık. Genel olarak takımın mücadelesi bundan sonraki maç için bizi umutlandırıyor. Tabi ki kadromuza yeni arkadaşlarımız katılacak. Sonra önümüzde zorlu bir Beşiktaş maçı olacak ona hazırlanacağız´´ diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Marius Sumudica´nın açıklamaları

        -Hari Vukas´ın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Gaziantep - Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

        2024-02-03 22:04:46

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