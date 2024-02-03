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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Kilis'te 26 bin 253 afet konutunun kurası çekilecek

        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile Gaziantep, Malatya ve Kilis'te evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay içerisinde çekilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:07
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Kilis'te 26 bin 253 afet konutunun kurası çekilecek
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        6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş ile Gaziantep, Malatya ve Kilis'te evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay içerisinde çekilecek.

        Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Kahramanmaraş'ta 53 bin 945 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak kaydedildi. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        TOKİ tarafından kentte yapılması planlanan yaklaşık 46 bin konuttan, ihalesi gerçekleştirilen 21 bin 680 konut etaplar halinde inşa ediliyor. Tünel kalıp sistemiyle yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, okul, cami, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

        Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce de 204 mahallede yapılması planlanan 9 bin 576 köy tipi afet konutunun ihalesi gerçekleştirildi, bunlardan 314'ü hafif çelik diğerleri ise betonarme konut olarak yapılıyor.

        Yoğun bir çalışma sonrası hak sahiplerine verilmek üzere hazır hale getirilen 8 bin 124'ü TOKİ, 1167'si kırsal olmak üzere 9 bin 291 afet konutunun kurasının şubat ayı içerisinde çekilecek.

        - Depremin merkez üssü: Pazarcık

        6 Şubat'ta büyüklüğü 7,7 olan ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık'ta, depremler nedeniyle 7 bin 91 bağımsız bölümden oluşan 2 bin 655 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak kaydedildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Pazarcık'ta evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Depremlerin ardından Pazarcık'ta yer tahsisi yapılan iki mahallede başlatılan TOKİ konutlarının bir kısmı tamamlandı.

        İlçede yapımı tamamlanan 839 TOKİ konutu ile 160 köy evi şubat ayında hak sahiplerine teslim edilecek. İhalesi yapılan diğer konutların yapımı ise devam ediyor.

        - İkinci depremin merkez üssü: Elbistan

        6 Şubat'ta büyüklüğü 7,6 olan ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da da yaşanan sarsıntılar nedeniyle 8 bin 576 bağımsız bölümden oluşan 1279 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak tespit edildi.

        Depremler nedeniyle evini kaybedenler için başlatılan konut çalışmasında yapımı tamamlanan 1538 TOKİ konutu ve 269 köy evi, kura çekilişinin ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, kentte 53 bini aşkın binanın hasar gördüğünü söyledi.

        Çalışmaların devam ettiğini bildiren Ünlüer, "İlimizde 46 bin konutun yapılmasını planladık. Bunların 30 binini TOKİ kanalıyla merkezlere, 15 binini de köylere yapacağız. Şu an itibarıyla 32 bin konutumuzun yapımı devam ediyor. Yakında yaklaşık 10 bin konutumuzun hak sahibi vatandaşlarımıza teslimatını yapacağız." diye konuştu.

        Elbistan ilçesinde TOKİ ve köy evi olmak üzere 1807 konutu teslim edeceklerini anlatan Ünlüer, Pazarcık'ta da yaklaşık bin konutun hazır olduğunu ifade etti.

        Kahramanmaraş'ın ilçelerine göre kurası çekilecek TOKİ'nin kalıcı konut sayıları şöyle:

        İLÇELER TOKİ KONUT SAYISI
        Elbistan 1538
        Pazarcık 839
        Afşin 1548
        Dulkadiroğlu ve 12 Şubat 2286
        Göksun 863
        Türkoğlu 1050

        Kahramanmaraş'ın ilçelerine göre teslim edilecek köy tipi afet evlerinin sayısı şöyle:

        İLÇELER KÖY KONUT SAYISI
        Elbistan 269
        Pazarcık 160
        Afşin 37
        Dulkadiroğlu ve 12 Şubat 129
        Göksun 128
        Türkoğlu 374
        Çağlayancerit 50
        Nurhak 20

        - Gaziantep'te çalışmalar sürüyor

        Gaziantep'te de evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının kalıcı olarak giderilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında kentte ihalesi yapılan 25 bin 700 konut etaplar halinde yükseliyor.

        Bu konutlardan tamamlanan 10 bin TOKİ ve köy evi şubat ayı içerisinde çekilecek kuranın ardından hak sahiplerine teslim edilecek.

        Depremden en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ise yapımı tamamlanan 133 ticarethane hak sahiplerine teslim edildi, 203 ticarethanenin de yapımı devam ediyor.

        - Malatya'da 6 bin 181 deprem konutunun kurası çekilecek

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, yapımı tamamlanan afet konutlarından 6 bin 181'inin kurası bu ay içerisinde çekilecek.

        Malatya merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde afet konutları yükselirken, konutların bir kısmı tamamlandı.

        Mart ayında temelleri atılan ve hummalı bir çalışma yürütülen kent genelinde kaba inşaatları tamamlanan, dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan, çevre düzenlemesi yapılan konutlar kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

        Bu kapsamda ilk etapta temeli atılan 14 bin 636 TOKİ konutundan yapımı tamamlanan 5 bin 140'ı, köy evlerinden ise 1041'i bu ay içerisinde çekilecek kurayla sahiplerine teslim edilecek.

        Depremin en çok etkilediği kentler arasında yer alan Malatya'ya toplamda 77 bin 717 çok katlı afet konutu, 25 bin 302 de köy evi inşa edilecek.

        - Kilis'te 781 ev teslim edilecek

        Kilis'te de kalıcı deprem konutlarının yapımında sona gelindi.

        Depremler nedeniyle Kilis'te 457 bina yıkıldı, 151 bina ise acil yıkılacak olarak tespit edildi. 1926 binanın ağır hasarlı, 488 binanın orta hasarlı olarak kayıtlara geçtiği kentte, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarında yüzde 97 seviyesine ulaşıldı.

        Depremzedeler için TOKİ tarafından merkezde 2 etap halinde yapılan 1854 afet konutundan yapımı tamamlanan 645'i, köy evlerinde ise 136'sı bu ay çekilecek kurayla hak sahiplerini verilecek.

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