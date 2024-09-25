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        Gaziantep'te öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı

        GAZİANTEP'te öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 12'nci sınıf öğrencisi Ramazan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 17:39 Güncelleme: 25.09.2024 - 17:45
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        Gaziantep'te öğrencilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı
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        GAZİANTEP’te öğrenciler arasında çıkan kavgada bıçaklanan 12’nci sınıf öğrencisi Ramazan Ö. (17), ağır yaralandı.

        Olay, saat 15:00 sıralarında Mücahitler Mahallesi Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Öğrenciler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla Ramazan Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ramazan Ö. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

        Polis kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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