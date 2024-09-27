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        Bakan Yumaklı: 2 milyar 900 milyon TL'lik destek, bugün hesaplara yatırılacak

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 13:20 Güncelleme: 27.09.2024 - 13:25
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        Bakan Yumaklı: 2 milyar 900 milyon TL'lik destek, bugün hesaplara yatırılacak
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        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak" dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında kentteki uluslararası standartlarda donatılan ve Avrupa Birliği tarafından onay alan bir hayvancılık tesisini gezdi. Bakan Yumaklı daha sonra Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere gübre ve tohum dağıtımı törenine ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere mazot dağıtım törenine katıldı. Ziyaretleri sırasında Bakan Yumaklı'ya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.

        '5 YILLIK BİR HAYVANCILIK YOL HARİTASI AÇIKLADIK'

        Bakan Yumaklı, şubat ayında 5 yıllık hayvancılık yol haritası açıkladıklarını, kadın ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirterek, "Tarımsal üretimin en önemli ayaklarından birisi, hayvansal üretim. Dolayısıyla üretim planlaması konusunda hayvansal üretimi de 1 Ocak 2024 itibarıyla devreye almış durumdayız. Şubat ayında 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık, bu yol haritamızın içerisinde 3 yıllık bir perspektifte bütün üreticilerimizin, girişimcilerimizin önünü görebilecekleri, hangi destekleri alabileceklerini bilecekleri bir sistemi açıklamış olduk. Özellikle ilk kez olmak üzere gençlere ve kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaptık. Bütün bunların tamamının üzerine özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele açısından, verimliliğin artırılması ve kalitenin artırılması açısından ariliğe ayrı bir parantez açtık. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz bu işletmede, bu anlamda ülkemizin yüz aklarından bir tanesi; örneklik olması bakımından belki de pek çok işletmenin bundan sonraki dönemde kendilerine hedef edineceği bir pozisyonda üretimine devam ediyor" dedi.

        ŞAP AŞILAMASI 1 AY SÜRECEK

        Bakan Yumaklı, üreticilere yönelik desteklere devam ettiklerini ifade ederek, "Vermiş olduğumuz desteklerimiz devam ediyor. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyonluk bir destek ödemesi, buzağı desteklemeleri ve diğer desteklemeler başta olmak üzere üreticilerimizin hesabına yatmış olacak. Buradan da üreticilerimize duyurmuş olalım. Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak. 17 Eylül'den başlayan şap aşılamasının 1 ay süreceğini ve bunda da Türkiye'deki bütün üreticilerimizin hayvanlarını aşılamakla alakalı bu süreç içinde işlemlerini yaptırmalarını özellikle kendilerinden istirham ediyorum" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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