Gaziantep'te, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Servet U. (22) yönetimindeki 27 AOY 012 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf Eren Aslan’ın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yola savrulurken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Yusuf Eren Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Servet U. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.