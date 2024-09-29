Bağ evinde havuza düşen kız çocuğu boğuldu

Olay, dün akşam saatlerinde Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte misafirliğe giden Reem Aksoy, bağ evi bahçesindeki havuz kenarında oynamaya başladı. Bir süre sonra Aksoy, gözden kayboldu. Ailesi havuzda gördüğü kızlarını hemen çıkarıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları müdahalenin ardından Aksoy’u Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Reem Aksoy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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