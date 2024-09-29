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        Bağ evinde havuza düşen kız çocuğu boğuldu

        GAZİANTEP'te bağ evindeki havuza düşen Reem Aksoy (10), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:05
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        Bağ evinde havuza düşen kız çocuğu boğuldu
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        GAZİANTEP’te bağ evindeki havuza düşen Reem Aksoy (10), boğuldu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte misafirliğe giden Reem Aksoy, bağ evi bahçesindeki havuz kenarında oynamaya başladı. Bir süre sonra Aksoy, gözden kayboldu. Ailesi havuzda gördüğü kızlarını hemen çıkarıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları müdahalenin ardından Aksoy’u Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Reem Aksoy, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Reem Aksoy’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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