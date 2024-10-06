Balık ölümlerinin yaşandığı Karasu Çayı'nda inceleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde kötü kokunun yayıldığı ve balıkların öldüğü Karasu Çayı'nda inceleme başlatıldı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'ndan yayılan kökü koku ve ölen balıkların yüzeye vurmasının ardından durum yetkililere bildirdi. İhbar sonrası bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri gönderildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, sudan ve balıklardan numune alırken, bölgeye gelenler balık avlamamaları ve kıyıya vuran balıkların toplamamaları konusunda uyarıldı.