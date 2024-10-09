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        Gaziantep'te 5 ayrı noktada çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 20:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 20:40
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        Gaziantep'te 5 ayrı noktada çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, öğleden sonra Boğaziçi ile İdilli Mahallesi arasındaki kırsal alandaki Almadin mevkisindeki ormanda 5 ayrı noktada çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye İslahiye ve Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait 8 arasöz, 5 itfaiye, 8 su tankı ve 7 iş makinesi sevk edildi. Karadan 100 kişilik ekibin müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına, havadan 2 helikopter destek verdi. Ekiplerin 2 saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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