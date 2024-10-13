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        İntihar eden baba ile öldürdüğü 4 çocuğu ve eşi toprağa verildi

        GAZİANTEP'te intihar eden Ahmet Demir ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğu toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:55
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        İntihar eden baba ile öldürdüğü 4 çocuğu ve eşi toprağa verildi
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        GAZİANTEP'te intihar eden Ahmet Demir ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğu toprağa verildi.

        Güzelvadi Mahallesi’nde berberlik yapan ve bipolar bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Demir (32), dün öğle saatlerinde evde eşi Emine Demir'i tabancayla başından vurdu. Ahmet Demir daha sonra tabancayla evde bulunan çocukları Edanur (9), Medine (11), Yusuf Eymen (4) ve Azra Demir'e (5) peş peşe ateş açtı. Ahmet Demir, daha sonra tabancanın namlusunu başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir ailesinin 6 ferdinin de yaşamını yitirdiğini saptadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Otopsileri tamamlanan Demir ailesinin 6 ferdinin cenazeleri, bugün Yeşilkent Mezarlığı’na getirildi. Yan yana konulan Ahmet Demir, eşi Emine ve 4 çocuğu için cenaze namazı kılındı. Cenazede yakınları, küçük çocukların tabutlarına kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeler daha sonra aile kabristanında toprağa verildi.

        ‘İLAÇLARINI KULLANMIYORMUŞ’

        Ailenin akrabası Fariz Malat, Ahmet Demir'in 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Ailenin hiçbir maddi sorunu bulunmadığını belirten Fariz Malat, "Ahmet Demir'in hiçbir şekilde maddi sıkıntısı yoktu. Ahmet son 1 yılda 7 defa psikolojik rahatsızlığından dolayı hastaneye giderek tedavi görmüştü. Ahmet psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu ama maalesef son zamanlarda ilaçlarını kullanmıyormuş. Çok üzüntülüyüz" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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