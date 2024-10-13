İntihar eden baba ile öldürdüğü 4 çocuğu ve eşi toprağa verildi

GAZİANTEP'te intihar eden Ahmet Demir ile öldürdüğü eşi ve 4 çocuğu toprağa verildi.

Güzelvadi Mahallesi’nde berberlik yapan ve bipolar bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Demir (32), dün öğle saatlerinde evde eşi Emine Demir'i tabancayla başından vurdu. Ahmet Demir daha sonra tabancayla evde bulunan çocukları Edanur (9), Medine (11), Yusuf Eymen (4) ve Azra Demir'e (5) peş peşe ateş açtı. Ahmet Demir, daha sonra tabancanın namlusunu başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir ailesinin 6 ferdinin de yaşamını yitirdiğini saptadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.